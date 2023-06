Per Brozovic in arrivo il giorno decisivo | contatti anche oggi

Leggi su inter-news

(Di domenica 25 giugno 2023)è il principale indiziato a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Dall’Arabia Saudita c’è ottimismo per chiudere l’operazione, con Fabrizio Romano che segnala il. MOMENTO CHIAVE – Non bisognerà aspettare molto per capire se Marcelolascerà l’Inter direzione Arabia Saudita. Fabrizio Romano, dal suo account Twitter, parla diche proseguirannoin queste ore. Ilsarà domani, quando molto sarà delineato. L’operazione dipende dal lato del giocatore, più che da quello delle società. Ci sarà ancora una serie di discussioni, in modo da vedere se ci saranno le condizioni per completare la cessione di. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...