Pensioni | si va verso la conferma per un altro anno di Quota 103 A luglio aumentano le minime

(Di domenica 25 giugno 2023) Riparte il confronto sulletra governo e sindacati. Ed è una corsa contro il tempo, visto che a finescade la cosiddetta '103' , quella introdotta dal governo Draghi, e per mancanza di risorse si rischia di tornare alla controversa riforma Fornero dell’allora governo Monti. La strada appare in salita. Al tavolo con il ministro del lavoro Maria Elvira Calderone le organizzazioni...

Di fatto, lesaranno finanziate in misura crescente dalla fiscalità generale . E' un ... quali che siano gli utili maturati Un avvitamentoil basso del tessuto produttivo, che non è ..."Si lavorerà sul rafforzamento del sistema previdenziale, con particolare riguardo alle... il drammatico calo demografico, giovani laureati in fugaPaesi europei dove possono trovare ...Ma non c'è la tendenzal'istituzionalizzazione e la creazione di una comunità più ampia". Un ...si è vista per esempio nelle settimane di scontri per l'approvazione della riforma delle, ...

Riforma pensioni, riparte il tavolo: si va verso Quota 103 bis, addio Opzione Donna QuiFinanza

Riparte il confronto sulle pensioni tra governo e sindacati. Ed è una corsa contro il tempo, visto che a fine anno scade la cosiddetta 'Quota 103' , quella ...Questa misura permetterebbe a tutti i contribuenti di andare in pensione al raggiungimento di 41 anni di contributi versati, a prescindere dall’età anagrafica. Per il momento, però, Quota 41 è ancora ...