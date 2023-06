LeLa ha previsto il rialzo delleper contrastare l'impatto negativo dell'inflazione sui consumi. Riguarderà solo gli ex lavoratori e quindi solo chi ha versato .... A luglio arriveranno previsti dalla legge di bilancio: chi ha un assegno inferiore a 563,74 euro - chiarisce l' - con la mensilità di luglio beneficerà di un incremento dell'1,5% se ...Con ogni probabilità avanzerebbe un margine anche per le. In tal caso, si potrebbe valutare di incrementare il loro valore, seguendo la scia delle promesse che Forza Italia ha fatto ...

Pensioni minime, aumenti da luglio: assegni più ricchi fino a 36 euro (in base all'età) ilmessaggero.it

Pensioni minime. A luglio arriveranno previsti dalla legge di bilancio: chi ha un assegno inferiore a 563,74 euro - chiarisce l'Inps - con la mensilità di ..."Da luglio gli italiani toccheranno con mano e dentro al portafoglio la concretezza delle misure varate dal governo nella legge di Bilancio. (ANSA) ...