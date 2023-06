Papa “Vicino alla famiglia di Emanuela Orlandi”

...stanno opponendo alla Commissione parlamentare di inchiesta perché devono sapere che anche il, ... Pietro Orlandi aveva organizzato un sit - in a Largo Giovanni XXIII,al Vaticano, per ...A chi gli faceva notare che la piazza, durante l'intervento del, urlava 'verità', Pietro ha ... in questo momento, la volontà del Vaticano di esserealle persone in questa ...ROMA " "Nella ricorrenza dei 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, desidero esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma". Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. "Assicuro la mia preghiera ed estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona scomparsa", aggiunge. - foto ...

Sit-in a 40 anni dalla scomparsa di Emanuela. Il Papa: "Vicino alla famiglia". Pietro:"Caduto tabù" RaiNews

Domenica 25 giugno, durante l'Angelus, Papa Francesco ha mandato un messaggio alla famiglia di Emanuela Orlandi, scomparsa ormai 40 anni fa.ROMA “In questi giorni ricorre il 40/o anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, sopra ...