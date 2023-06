Papa Francesco ha espresso vicinanza alla famiglia di Emanuela Orlandi

(Di domenica 25 giugno 2023) AGI -hadi, sparita nel nulla 40 anni fa, ed in particolaremadre. "In questi giorni ricorre il qurantesimo anniversario della scomparsa di", ha detto il Pontefice, "desidero esprimereai familiari, soprattuttomamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il ricordo a tutte le famiglie che recano il dolore per una persona cara scomparsa". Il fratello Pietro: "Bergoglio vuole fare chiarezza" Pietro, fratello di, aveva poco primala "sensazione" che Bergoglio, "a differenza di Ratzinger", avrebbe detto "due parole ...

