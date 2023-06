Papa Francesco Agnello di Dio | Un Pontefice di Speranza e Rinnovamento

(Di domenica 25 giugno 2023) Introduzione: Ilto diha segnato un nuovo capitolo nella storia della Chiesa cattolica. Fin dalla sua elezione nel 2013, ilargentino ha portato una ventata di freschezza, umiltà eal Vaticano., con il suo stile semplice e il suo impegno per i poveri e l’ambiente, si è guadagnato l’affetto e la stima di milioni di fedeli in tutto il mondo. Uncon una visione progressista:ha dimostrato sin dall’inizio un approccio aperto e inclusivo, cercando di avvicinare la Chiesa ai problemi reali delle persone. Ha affrontato questioni importanti come la povertà, l’immigrazione, ldi ...

Il torinese"Pecco" Bagnaia riporta il titolo del Motomondiale in Italia: il 6 novembre 2022 al pilota della Ducati è stato sufficiente il nono posto nell'ultimo gran premio di Valencia per ...*** Angelus di. "Dice Gesù: ciò che conta è non buttare via il bene più grande: la vita. Solo questo deve spaventarci" Sala stampa della Santa Sede *** Parole del Santo Padre al termine dell'Angelus: ...Articoli più lettilegge Vanity Fair (grazie a Michela Murgia) di Nina Verdelli La mamma che ha concepito tre figli con sindrome di Down e ha scoperto di averla anche lei di Alice ...

Emanuela Orlandi, Papa Francesco: "Esprimo vicinanza alla famiglia" | Il fratello Pietro: "Il tabù è caduto" TGCOM

Quaranta anni fa il mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi, Papa Francesco all'Angelus: “Vicino ai familiari, soprattutto alla mamma”.Calabria7 utilizza cookie, suoi e di terze parti, per offrirti il miglior servizio possibile, misurare il coinvolgimento degli utenti e offrire contenuti mirati. Sul caso di Emanuela Orlandi si è espr ...