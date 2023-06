Panfilo Colonico | chef italiano rapito da un commando in Ecuador | blitz di falsi poliziotti nel ristorante È una star della cucina

Uno chef di Sulmona,, è stato rapito in Ecuador all'interno del suo ristorante, 'Il Sabore mio'. La notizia si è diffusa subito a Sulmona, destando profonda preoccupazione e sconcerto. Stessi sentimenti ...Sulmona. È stato rapito in Ecuador, all'interno del suo ristorante 'Il sabore mio', uno chef originario di Sulmona,. Intorno alle 23:32 italiane di venerdì, due individui con la divisa della polizia, seguiti da altri due, armati, hanno effettuato un blitz nel locale del quartiere La Garzota di ...Uno chef di Sulmona,, è stato rapito in Ecuador all'interno del suo ristorante, 'Il Sabore mio'. La notizia si è diffusa subito a Sulmona, destando profonda preoccupazione e sconcerto. Stessi sentimenti ...

Panfilo Colonico, chef abruzzese rapito in Ecuador: blitz di falsi poliziotti nel suo ristorante. È una star d ilmessaggero.it

Si tratta dello chef abruzzese (precisamente di Sulmona, in provincia dell'Aquila) Panfilo Colonico, da poco più di due anni nel Paese sudamericano, molto conosciuto lì, come 'Benny'. Le telecamere ...Hanno attraversato i binari per andare al «bancomat a prelevare», ma sono stati travolti dal treno: morto un ragazzo di 25 anni, ferito l'amico 23enne, entrambi sono di Legnago, in provincia di Verona ...