Panfilo Colonico | chef abruzzese rapito in Ecuador | blitz di falsi poliziotti nel suo ristorante È una star della cucina

Uno chef di Sulmona,, è stato rapito in Ecuador all'interno del suo ristorante, 'Il Sabore mio'. La notizia si è diffusa subito a Sulmona , destando profonda preoccupazione e sconcerto. Stessi sentimenti ...L'italiano rapito in Ecuador è, chef originario di Sulmona, in provincia dell'Aquila, che da poco più di due anni si era trasferito all'estero. Prima dell'Ecuador,era ...Le telecamere del ristorante di, lo chef abruzzese rapito in Ecuador , hanno ripreso le fasi del sequestro . Le immagini mostrano due persone a volto scoperto, con i mitra in mano , che entrano nel locale ...

Il video del rapimento di Panfilo Colonico: uomini armati e travestiti da poliziotti portano via lo chef Corriere TV

Lo chef abruzzese Panfilo Colonico è stato rapito da quattro persone all'interno del proprio ristorante "Il Sabore mio" ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...