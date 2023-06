Panda bianco avvistato in Cina | perché è un esempio per gli esseri umani

Avvistato per la seconda volta in Cina untutto: è l'unico al mondo ed è stato accettato dai suoi simili di Noemi Penna 25 Giugno 2023..., sembra in due sfumature di grigio. Ma la sua unicità è evidente agli occhi di tutti, soprattutto quando si trova in mezzo ai suoi simili. E' stato avvistato per la seconda volta un...25/06/2023 01:40 Condividi Link https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/06/25/video/_avvistato_cina - 405701765/ Copiato negli appunti https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/06/25/video/...

Avvistato per la seconda volta in Cina un panda tutto bianco: è l'unico al mondo ed è stato accettato dai suo… La Stampa

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...