Palmeri | «Brozovic via una bestemmia! L’Inter ha una speranza»

Leggi su inter-news

(Di domenica 25 giugno 2023)non capisce come possapensare di cedere, peraltro alle cifre circolate in questi giorni. Su Sportitalia, il giornalista critica le mosse della società. REGALATO O QUASI – A Tancredinon convince come si sta muovendosu Marcelo: «È ovvio che lui sia attratto di più come proposta tecnica dal Barcellona, che però può sognarsi di pareggiare la proposta araba. Gli raddoppia lo stipendio: da sei milioni e due a quindici.aspetta che l’ipotesi di venti milioni del Barcellona sia rilanciata a venticinque milioni dagli arabi, dove spingono gli agenti che vada. Io continuo a credere che sia una bestemmia cheaccetti meno di cinquanta milioni per un giocatore che farà trentuno anni a novembre e ...