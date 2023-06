Pallanuoto | World Cup Italia - Nuova Zelanda 17 - 7 | Setterosa per 5° posto

LaCup se la contenderanno l'Olanda e le campionesse olimpiche degli Stati Uniti. - foto LivePhotoSport - . mc/com 25 - Giu - 23 12:46 25 giugno 2023Saranno Stati Uniti e Olanda a contendersi l'oro nella SuperFinal dellaCup femminile 2023 di, in programma a Long Beach, in California. Nelle semifinali andate in scena nella notte italiana le padroni di casa hanno abbastanza controllato il match che le ...In squadra anche i campani Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice, mentre è rimasto a riposo Alessandro Velotto, che dopo una lunga assenza si è ripreso l'azzurro e volerà anche allaCup di ...

World Cup amara pr il Setterosa: nei quarti vince la Spagna 12-5 La Gazzetta dello Sport

L'Italia della pallanuoto femminile giocherà la finale per il 5° posto della World Cup Final, in corso a Long Beach, negli USA: nella sfida giocata nella nottata italiana il Setterosa ha battuto per 1 ...Bruttissima battuta d'arresto per il Setterosa in quel di Long Beach. Si conclude subito il cammino delle azzurre in terra statunitense nelle Super Final di World Cup: la banda di Carlo Silipo è stata ...