Pallanuoto femminile | World Cup Final Long Beach 2023 | Italia-Nuova Zelanda 17-7 Il Setterosa giocherà per il 5° posto

(Di domenica 25 giugno 2023) L’dellalae per il 5°dellaCup, in corso a, negli USA: nella sfida giocata nella nottatana ilha battuto per 17-7 laed ora affronterà la Grecia. La Nazionale del CT Carlo Silipo ha dominato l’incontro sin dal principio, chiudendo il primo quarto sul 6-3, andando poi a chiudere la partita già a metà gara, dove si è arrivati sullo score di 12-7. Nella seconda parte del match ilnon ha più subito reti, arrivando sul 16-7 nel terzo quarto, prima del definitivo 17-7. Mattatrice dell’incontro Silvia Avegno, autrice di 6 reti, ma ...

L'Italia della pallanuoto femminile giocherà la finale per il 5° posto della World Cup Final, in corso a Long Beach, negli USA: nella sfida giocata nella nottata italiana il Setterosa ha battuto per 1