Pagelle Gp Olanda 2023 Moto Gp | Bagnaia domina | Bezzecchi protagonista Pasticcio Binder

(Di domenica 25 giugno 2023) E’ un Gp d’nel segno della bandiera italiana, quindi del Tricolore. Una gara che non è mai stata in discussione con un unico grande padrone della gara, ossia Francescoche si è preso dal secondo giro la testa della classifica per poi non mollarla più. Un dominio assoluto che testimonia l’allungo in vetta alla classifica del Mondiale su Martin. Altro grandeitaliano è Marcoche si è preso con voglia, capacità e un sorpasso da antologia sula seconda posizione. Proprioalla volata finale ha perso il terzo posto per un’ingenuità non passata inosservata alla direzione di gara che lo ha declassato per dare la terza posizione ad Espargaro. LEDEL GP D’10 Niente è ...

Portogallo enon vanno oltre un pareggio per 1 - 1 nel match valevole per la seconda giornata della fase a ... GLI HIGHLIGHTSE TABELLINO LA GUIDA COMPLETA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ...Gli highlights e i gol di Portogallo -, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei U21 2023 , in cui ... LA CRONACAE TABELLINO LA GUIDA COMPLETA TABELLONE E ...Lee il tabellino di Portogallo -, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei U21 2023 , in cui le due squadre non sono andare oltre un pareggio per 1 - 1 ...

Pagelle Olanda-Italia: Dimarco da applausi (7,5), Buongiorno supera due esami, Retegui in una spirale... Corriere della Sera

Olanda-Italia è terminata col punteggio di 2-3 che ha garantito il terzo posto in Nations League agli azzurri. Dimarco migliore in campo della sfida, delude invece Dumfries. Le pagelle nell’edizione o ...Durante il primo tempo di Belgio-Olanda, match valido per la fase a gironi di Euro U21, Charles De Ketelaere, per l'occasione capitano dei Diavoletti Rossi, si è messo in mostra con un ...