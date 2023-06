Padel | Sussarello e Pappacena conquistano il bronzo ai Giochi Europei! 4° posto per Cassetta Cremona

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Giuliae Chiarala prima medaglia per ilitaliano aiEuropei 2023 (e più in generale il primo alloro nelper il Bel Paese aiEuropei). Nel campo allestito nell’affascinante Piazza del Mercato di Cracovia (Rynek Glówny), le due azzurre (teste di serie n.3) hanno battuto le spagnole Canovas/Martinez (n.2 del seeding) per 7-5 3-6 7-5 e si sono prese ilnel doppio femminile. Niente da fare invece per Simonee Marconel doppio maschile: i due italiani sono stati sconfitti dai portoghesi Fazendeiro/Oliveira (coppia n.5 del torneo) per 6-7 7-5 6-0 e hanno dunque chiuso al quarto. Da segnalare infine il ...