Ospedale Vibo Valentia | crolla controsoffitto del reparto di ostetricia

(Di domenica 25 giugno 2023) "Area messa in sicurezza" “Questa notte una parte dei pannelli che compongono ildel corridoio deldidell’dita. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone e l’Ufficio Tecnico dell’Azienda sanitaria provinciale è intervenuto immediatamente per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento; i tecnici dell’Asp sono ancora al lavoro. Verrano ovviamente effettuati approfondimenti ulteriori con l’interessamento, tra l’altro, dell’Autorità giudiziaria”. È quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di. “Ci troviamo a dover affrontare una vicenda davvero assurda”, afferma il generale Antonio Battistini, commissario dell’Asp di ...

Questa notte una parte dei pannelli che compongono il controsoffitto del corridoio del Reparto di Ostetricia dell'di Valentia è crollata. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone e l'Ufficio Tecnico dell'Azienda sanitaria provinciale è intervenuto immediatamente per mettere in sicurezza l'area

Ospedale di Vibo: crolla il controsoffitto del Reparto di Ostetricia e Ginecologia Il Vibonese

I fatti risalgono a sabato 24 giugno. Due persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state morse da una vipera. Una di queste è finita in rianimazione.Il commissario dell’Asp: «Saneremo subito questa ferita ma accerteremo le responsabilità e informeremo la magistratura» ...