Oroscopo Luglio | Vergine

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 giugno 2023) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre I nati in agosto, con Marte che li prende sottobraccio, mettono in campo uno spirito aperto e avventuroso che piace e conquista nuove amicizie. Brillantezza sportiva. Seduzioni sfacciate. Grazie a Marte è possibile liberarsi di timidezze, paure, piccole e grandi ansie, accantonare gli eccessivi sensi del dovere e allentare la rigorosa serietà. I nati in settembre possono lasciarsi andare sull’onda rilassata di Giove che annulla i pensieri tesi, elimina le spigolosità dell’anima, fa sparire le preoccupazioni dalla mente e rilassa i tratti del viso. I corteggiamento d’amore vi riescono benissimo. Difficile dirvi di no. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 25, 2023 at 8:08 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article ...