Oroscopo Luglio | Scorpione

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 giugno 2023) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Marte si allontana dalla quadratura e si piazza a favore, ma Venere e Mercurio vi fanno le boccacce. Nulla di grave ma qualche momento meno esaltante è possibile. Sono soprattutto i nati in novembre ad avere giornate d’umore altalenante e a sentirsi un po’ stanchi. Qualcuno pensa all’amore lontano, oppure si annoia in mezzo a gente troppo chiassosa e cerca l’Isola che non c’è con Campanellino che gli indica la direzione giusta. Meglio i nati in ottobre, lucidi, socievoli, dinamici e pieni di iniziative. Nella vita sentimentale e nelle trame d’amore nessuna incertezza. Solo appassionate conquiste. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 25, 2023 at 8:15 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, ...