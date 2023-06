Oroscopo Luglio | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 giugno 2023) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre In vacanza siete il centro, il faro di ogni evento e iniziativa. Tutti contano sulle vostre idee, sulla vostra simpatia che genera sorrisi, sul cuore generoso che ha una parola buona e attenzioni per tutti. L'amicizia vera, per voi, è soprattutto ascolto dell'altro. Chi vi è accanto non può che apprezzare questa sensibilità, la capacità di far sentire l'altro accolto, capito, accettato. Siete un generatore atomico di calore, il mondo intero sembra felice quando vi incontra. Anche la vita affettiva gongola con amori al primo sguardo e intese a fior di pelle. I nati in novembre, con Marte contro, non devono però tentare la scalata dell'Everest. Prudenza.