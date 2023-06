Oroscopo Luglio | Pesci

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 giugno 2023) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Giove, Saturno, Urano, Nettuno tutti a favore. Una volta tanto potete non porre limiti alla vostra felicità. Avete un’aura luminosa che abbaglia, un appeal che fa strage di cuori, persino Febo Apollo vuole farsi un selfie con voi. La personalità è forte, sapete generare armonie nel sociale, per la vostra calda e sincera disponibilità. Siete in forma, l’umore non oscilla, con la sola eccezione, forse, per qualcuno dei nati in febbraio, con Marte contro, che deve imparare a ribattere e a non abbassare le difese. A volte la vostra sensibilità si sente ferita, ma solo perché siete una spugna di emozioni. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 25, 2023 at 8:22 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, ...