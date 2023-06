Oroscopo Luglio | Leone

Leggi su lifeandpeople

23– 22 agosto Mercurio e Venere splendidi nel vostro segno. Siete pimpanti, travolgenti, gioiosi, socievoli, vi godete la vacanza nella beatitudine di una forma smagliante. Leggermente meno in forma i nati tra 1 e 7 agosto (con picchi di malumore per colpa di Giove) e i nati tra 15 e 18 agosto (elettrizzati da Urano). L'estate però è la vostra stagione e anche chi appartiene a questi gruppi non ha nessuna intenzione di passarla in sordina e sottotono. Se state progettando la vacanza, Mercurio suggerisce di rigenerarsi nei luoghi dell'infanzia. Tornare nella spiaggia chi vi ha visto bambini, camminare nei sentieri di montagna come avete fatto da ragazzi. Ricordi che fanno bene all'anima.