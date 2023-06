Oroscopo Luglio | Capricorno

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 giugno 2023) 22 dicembre – 2o gennaio La prima settimana dinon sembra l'ideale degli ideali sia per partenze e organizzazione di vacanze che per la vita professionale. Possibili impicci, ritardi, distrazioni e sviste antipatiche. Decisamente meglio dall'11 in poi quando un Marte vigoroso vi rende combattivi, resistenti, muscolari. In vacanza brillate nei tornei di calcetto o pallavolo, nuotate come tritoni e quanto a sex appeal rivaleggiate con le sirene. L'immagine è splendente, ma anche lo stato d'animo non conosce cattive oscillazioni. Vita affettiva di coppia equilibrata. Chi però cerca l'avventura, la trova.