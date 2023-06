Oroscopo Luglio | Bilancia

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 giugno 2023) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Venere, Marte e Mercurio a favore e nessun pianeta cattivo all’orizzonte. Nessuno vi sorpassa, nessuno vi surclassa, nessuno vi irrita o mette in cattiva luce: sul lavoro siete esempio di efficienza e spirito collaborativo. D’altra parte non siete competitivi, non badate agli altri, non tessete trame e sgambetti, cercate solo serenità e pace. Se partite per la vacanza dal 12 in poi Mercurio prende l’aperitivo con voi, vi aiuta a intrecciare nuove relazioni, a imbucarvi nell’evento esclusivo, a brillare sui social. Flirt e colpi di fulmini possibili, ma i nati in settembre non siano troppo esigenti in amore. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 25, 2023 at 8:10 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your ...