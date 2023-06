Oroscopo Luglio | Acquario

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 giugno 2023) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Di solito non avete una potenza inossidabile, non avete la forza distruttiva di Hulk, non amate la carica aggressiva, ma con Urano e Giove contro, ogni tanto vi scatta la parola brusca, la battuta tagliente, il gesto insofferente. L’irruenza istintiva non sempre è un difetto, ma se non misurate le parole e non contate fino a cento prima di scattare, rischiate di farvi dei nemici. Anche Venere e Mercurio in nervosa opposizione suggeriscono di non girare sempre col motore a mille. Ogni tanto, mettete in folle. E’ inutile cercare l’impossibile, l’improbabile, il difficile, quando tutto invita alla semplicità. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 25, 2023 at 8:20 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your ...