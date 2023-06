Ordine dei Giornalisti | rinnovo del Consiglio in Campania | gli eletti al ballottaggio

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 giugno 2023) Si è tenuto oggi il turno didelle elezioni per ildelregionale dell’deidella. Risultano: Gerardo Ausiello (voto online 515, voto in presenza 33, totale 548); Alfonso Pirozzi (voto online 509, voto in presenza 35, totale 544); Marisa La Penna (voto online 473, voto in presenza 41, totale 514); Vincenzo Colimoro (voto online 427, voto in presenza 34, totale 461). Non eletta Alessandra Malanga (voto online 410, voto in presenza 37, totale 447). La settimana scorsa la platea elettorale aveva confermato la sua fiducia al presidente e al vicepresidente uscenti, Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco (dopo il commissariamento disposto dal Ministero della Giustizia a causa di un ricorso presentato da alcuni ...