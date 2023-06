Ordine d’arrivo MotoGP | GP Olanda 2023 | Francesco Bagnaia batte Bezzecchi e vince ad Assen

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Calato il sipario sul GP d’, ottavo round del Mondialedi. Sulla pista diabbiamo assistito a una gara particolarmente intensa su un circuito storico e difficile da interpretare. I centauri, infatti, hanno dovuto trovare il limite, stando praticamente tutto il tempo in piega, dovendo guidare sempre sul filo del rasoio. Nelle qualifiche di ieri, Marcoera stato il migliore, precedendo. Un confronto tutto in casa Ducati che si è ripetuto nel corso della Sprint Race, dove Pecco ha cercato di mettere in difficoltà il romagnolo, ma la confidenza diera tale che il piemontese è stato costretto ad alzare bandiera bianca, scegliendo con giudizio di prendersi i punti della seconda piazza. Molto bravo ...