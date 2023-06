OpenAI ha fatto pressione per far “annacquare” l’AI Act?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 25 giugno 2023) La rivelazione arriva dal TIME:, attraverso una lunga attività di lobbying, è riuscita a “convincere” l’Unione Europea a smussare alcuni angoli del, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Modifiche strutturali, legate soprattutto al concetto di modelli AI ad alto rischio in riferimento ad alcuni “prodotti” sviluppati e commercializzati dalla stessa azienda americana. E un ruolo fondamentale in questa “trattativa” tra le parte l’avrebbe avuta il CEO dell’azienda che ha creato ChatGPT: Sam Altman.e AI, la storia delle pressioni per cambiarlo Il quotidiano britannico è entrato in possesso – e ha pubblicato integralmente – un “White Paper” inviato nel settembre del 2022 daal Consiglio Europeo. All’interno delle 7 pagine del documento ci ...