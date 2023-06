OnePlus Nord 3 CE | trapelate immagini live del design | lancio imminente?

(Di domenica 25 giugno 2023)è pronto a lanciare sul mercato due nuovi smartphone appartenenti alla serie, in particolare i3 e3 CE. Nonostante la data didi questi due device ancora non è stata annunciata ufficialmente, alcune informazioni sonoonline suggerendo che il loro. Entrambi i dispositivi dovrebbero essere lanciati in India il prossimo 5 luglio insieme alleBuds 2R. Inoltre, per diverso tempo sono stati rivelati nuovi dettagli dei due smartphone attraverso diverse indiscrezioni. Adesso, il sito ‘pricebaba.com’ ha rivelato in esclusiva le specifiche chiave del3 CE. Andiamo a vedere insieme quali ...

... tra i nomi in ballo ci sono quelli di Nothing Phone (2), ASUS Zenfone 10, Google Pixel 8, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy S24,V Fold,3, RedMagic ...Mentre le specifiche ufficiali delCE 3 rimangono avvolte nel mistero, recenti leak e indiscrezioni delineano un quadro promettente per il nuovo smartphone. È in arrivo una nuova espansione per il portafoglio di prodotti ...Sì la scheda tecnica e anche l'estetica ci ricordano molto il gemelloCE 3 Lite che abbiamo provato qualche mese fa, seppur questo Oppo potrebbe avere qualche freccia in più al suo arco: ...

OnePlus ha appena annunciato che lancerà non uno, ma ben due nuovi smartphone Android di fascia media durante il suo prossimo importante evento dedicato ai prodotti. Il lancio potrebbe anche introdurr ...OnePlus Nord Buds 2R: insieme al prossimo medio gamma Nord 3, in arrivo anche un nuovo paio di auricolari true wireless.