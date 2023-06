OnePlus 12 e OnePlus Nord 3 stanno per arrivare e svelati da nuovi leak

Pare però che una grossa novità di design starà nel posizionamento della selfie - camera di12 , che non sarà più posizionata nell'angolo in alto a sinistra dello smartphone, ma in alto al ...Adesso, il sito ' pricebaba.com ' ha rivelato in esclusiva le specifiche chiave delNord 3 CE. Andiamo a vedere insieme quali sono le presunte specifiche tecniche . Il nuovoNord CE 3 ...Dal punto di vista del design, ilNord 3 sembra prendere spunto dal precedente modelloNord CE 3 Lite, presentando una forma squadrata e un robusto telaio in metallo. Nella confezione ...

Aggiornamenti software in roll out per smartphone di OnePlus,Samsung e HONOR TuttoAndroid.net

Si dice che OnePlus abbia progettato il suo prossimo smartphone di fascia alta tenendo conto del "feedback degli utenti" sulle generazioni precedenti. A tal fine, si ritiene che il "12" possa vantare ...OnePlus 12 5G sarà un'ammiraglia incredibile; le sue specifiche tecniche sono state rivelate, ma quando arriverà