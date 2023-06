Onana | il Manchester United prepara l’offerta Rimpianto Inter? – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 25 giugno 2023) Ill’assalto a. La prossima settimana sarà importante per l’, che pur con non pochi rimpianti, valuta concretamente l’idea dell’addio. Le ultime da TuttoSport. OFFERTA – Insieme a Marcelo Brozovic (vedi articolo) anche un altro nerazzurro potrebbe dire addio all’nel corso di questa estate. Uno dei nomi più chiacchierati nel mercato in uscita è quello di André, che la dirigenza nerazzurra è pronta a lasciare a 50 milioni di euro più bonus. Secondo quanto scrive TuttoSport, Simone Inzaghi starebbe rimpiangendo la scelta di privarsi del giovane portiere camerunese. La cospicua somma che porterebbe nelle casse la sua cessione, però, fa troppa gola all’. Il...