Onana | il Manchester United ci prova Ma l’Inter non lo cede facilmente – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilresta forte su Andrédopo la grande stagione con. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però,non lo lascerà partire cosìalla prima offerta. NON SCONTATO – Ilcontinua a lavorare per cercare di sbloccare il discorso Andrécon. I Red Devils pensavano di potersela cavare con una quarantina di milioni.invece ha fissato il prezzo a 60. Vero è cheè arrivato da svincolato, ma in viale Liberazione sono stati gli unici a credere davvero in lui. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...