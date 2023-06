(Di domenica 25 giugno 2023) È iniziato a Cracovia il torneo diseven dei Giochi Europei e per la palla ovale l’impegno in Polonia vale anche come torneo di qualificazione alledi Parigi. L’ha iniziato l’avventura nel peggiore dei modi, con due pesanti ko e ora laper raggiungere almeno iè in. Le azzurre di Diego Saccà, e sul suo ruolo di ct ci sarebbe da discutere veramente troppo a lungo, hanno esordito contro la Repubblica Ceca subendo una netta sconfitta per 28-5. Azzurre sempre obbligate a rincorrere, con le ceche che vanno in meta dopo poco più di un minuto con la Gaertnerova. Accorcia l’con Isabella Locatelli, ma nella ripresa scappa via la Repubblica Ceca con due marcature della Dolezilova ...

Olimpiadi 2024, Rugby a 7: Italia femminile, due ko netti all’esordio. Per i playoff strada in salita OA Sport

