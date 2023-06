Olanda Under 21 vs Georgia Under 21 – probabili formazioni

(Di domenica 25 giugno 2023) La21 cercherà di assicurarsi un posto nei quarti di finale del Campionato Europeo21 come vincitrice del Gruppo A quando affronterà l’21 martedì 27 giugno Laè attualmente in testa alla sezione, con due punti di vantaggio sul Belgio, secondo classificato, mentre i Paesi Bassi occupano il terzo posto, anch’essi con due punti nelle prime due partite del torneo. Il calcio di inizio di21 vs21 è previsto alle 18 Anteprima della partita21 vs...

Gli azzurrini dell'21 tornano in campo contro la Svizzera e non possono più sbagliare nell'... mentre il Motomondiale fa tappa ad Assen, in. Sempre tanto tennis, con quattro finali in ...La Georgia conduce con 4 punti il gruppo A degli Europei21 dopo il pareggio per 2 - 2 tra i padroni di casa e il Belgio e quello per 1 - 1 tra Portogallo e Paesi Bassi. Belgio esono secondi con 2 punti, il Portogallo è ultimo a un punto. ...... co - paese ospitante, nel girone B degli Europei21 e si qualificano per i quarti di finale. ... non è andato oltre il pareggio per 1 - 1 con l'. Ecco i risultati della giornata: Georgia ...

Portogallo U21-Olanda U21 1-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Ieri pomeriggio a Tbilisi, capitale della Georgia, Joshua Zirkzee ha esordito nel Campionato Europeo Under 21 con la sua Olanda, che ha pareggiato 0-0 contro il Belgio in una delle due gare di apertur ...Ieri pomeriggio a Tbilisi, nella seconda giornata del gruppo A degli Europei Under 21, l’Olanda ha impattato 1-1 contro il Portogallo, restando al secondo posto insieme al Belgio (2 punti) dietro alla ...