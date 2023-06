Obama | Crimea e Ucraina terre russe Usa e Germania con la Merkel hanno preparato Kiev per la guerra contro il Donbass - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 25 giugno 2023) Per Barack, l'nel 2014 non era la "stessa di quella di cui stiamo parlando oggi". Lo ha detto l'ex presidente Usa durante un'intervista alla CNN, a Christiane Amampour nel quale ha parlato del referendum indel 2014: "C'è un motivo per cui non c'è stata un'invasione armata della