“O falce o valigia” | Giuseppe Zois racconta la civiltà contadina e l’amore per la Valle Imagna

(Di domenica 25 giugno 2023) C’era un tempo in cui le famiglie di un paese condividevano tutto: la quotidianità, le gioie, i dolori. Tutti si conoscevano e non c’era bisogno di chiudere la porta a chiave perché c’era fiducia negli altri. I bambini crescevano insieme e diventavano grandi interiorizzando i principi di semplicità, solidarietà, comunità. Siamo nelladi settant’anni fa, in particolare nella nostra. Arla nel suo ultimo libro è, giornalista da cinque decenni, bergamasco emigrato in Svizzera. Il titolo “O” (2023, Edizioni AQUA) rievoca l’immaginario di una dimensione quasi mitologica. Da un lato la, simbolo dell’essere contadini, dall’altro la ...