Nuove mode e manie «pet-à-porter»

(Di domenica 25 giugno 2023) L'abbigliamento creato appositamente per gli animali domestici si è ormai evoluto in un business a nove zeri. Si conta che il mercato globale del petwear e degli accessori per cani e gatti abbia raggiunto i 5,19 miliardi di dollari e si prepari a superare i sette miliardi entro il 2028, con un incremento annuo pari al 5 per cento. In Italia ci sono più di 62 milioni di animali domestici. E i numeri della pet economy sono in costante crescita. Secondo Nielsen, gli italiani spendono 949 milioni all’anno soltanto per prendersi cura di cani e gatti, oltre il 50 per cento in più di quanto destinato ai bambini (633 milioni). Una dimostrazione dell'importanza di questo settore? Alla kermesse Pitti Uomo, appena conclusa a Firenze, lo spazio Pitti Pets era dedicato esclusivamente agli accessori e al lifestyle pensati per gli animali. Antonio Cristaudo, direttore commerciale di Pitti Immagine, ...