Nuova insulina settimanale più efficace di quella giornaliera

(Di domenica 25 giugno 2023) I dati evidenziano che labasale `a lento rilascio`, che può essere somministrata sottocute solo una volta a settimana anziché una volta al giorno, non comporta un aumentato rischio di ipoglicemia, ma anzi migliora il controllo glicemico rispetto alla. I risultati dello studio multicentrico di fase III a doppio cieco, sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. È attesa ora l`approvazione dellamolecola da parte degli Enti regolatori del farmaco per renderla disponibile per la commercializzazione per i pazienti con diabete in tutto il mondo che si stimano oltre 500 milioni. Si passerà da 365 a sole 52 iniezioni in un anno Il solo ricercatore italiano che ha partecipato alla stesura finale dello studio è Roberto Trevisan, professore di ...

ma nei due studi i ricercatori hanno confrontato in 600 pazienti che fino a quel momento non erano mai stati trattati con, l'efficacia dellamolecola chiamata "Icodec", con quella di

È in attesa dell'approvazione da parte degli enti regolatori del farmaco, la nuova molecola "Icodec", un'insulina basale che può essere inoculata solo una volta alla settimana ...Svolta per i pazienti diabetici, in arrivo una nuova cura che permetterà la somministrazione di insulina una sola volta a settimana.