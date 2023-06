Nuoto | Trofeo Settecolli 2023 | Thomas Ceccon impressiona nei 50 farfalla | bene Fusco e Megli

(Di domenica 25 giugno 2023) È andata in archivio la terza e ultima mattinata di batterie dell’edizionedela Roma. Un programma intenso di gare in cui gli atleti hanno spinto il giusto per posizionarsi nell’overall in maniera tale da essere nel pomeriggio, senza però aver dato tutto quello che si aveva. In casa Italia, i rappresentanti sono stati diversi e vale la pena raccontare cosa sia accaduto. La mattinata è iniziata all’insegna della velocità: nei 50 stile libero donne la Svezia ha piazzato la propria bandierina, visti i migliori crono di Sarah Sjoestroem (24.31) e Michelle Coleman (24.75). Nella Finale A del pomeriggio ritroveremo Costanza Cocconcelli (25.41) e Silvia Di Pietro (25.41). Nei 200 dorso uomini lo svizzero Roman Mityukov ha ottenuto il miglior riscontro di 1:58.31, il migliore in casa Italia è stato Dylan Buongiorno ...

Un bagno di folla per concludere la carriera da nuotatore e iniziare quella da tecnico. Fabio Scozzoli ha scelto il Settecolli di Roma per salutare il mondo del nuoto, dove ha ottenuto il quarto posto nei suoi 50 rana. Finiscono così 10 anni in vasca ad alto livello, durante i quali ha vinto due medaglie d'oro

Torna l'ASI G.P. Sicilia Open Water 2023, la gara regionale di nuoto in acque libere, importante appuntamento promosso dall'ASI.