Nuoto | Thomas Ceccon | “Le emozioni sono tante | contento perché il tifo mi galvanizza”

(Di domenica 25 giugno 2023) Ottime sensazioni peral Settecolli di Roma. Nella piscina del Foro Italico il ventiduenne nato a Thiene è riuscito a portare a casa sia i 100 che i 50 dorso, confermando una condizione di buon livello in vista dei prossimi appuntamenti. Così si esprime ai nostri microfoni, a bordo vasca, l’azzurro: “Leun po’ emozionato alla fineil pubblico c’è, si sente ed è praticamente la piscina di casa, quindi questo da un po’ più di importanza a questa cosa. Poiilmi, quindi devo anche far comunque vedere qualcosa al pubblico“. Calendario Settecolli2023 oggi: orari domenica 25 giugno, ...

Ceccon vince i 50 dorso Un trionfo azzurro c'è comunque stato: è quello diCeccon, vincitore della finale dei 50 dorso con il tempo di 24''69 . Medaglia d'argento per Alberto Razzetti nei 400 ...A questo gruppo va aggiuntoCeccon, l'altro dei moschettieri d'argento ai Giochi di Tokyo. ... 'Il lavoro in cantiere mi fa andare più veloce' Leggi i commenti: tutte le notizie 24 giugno ...La sessione pomeridiana con le finali delparalimpico. Successivamente si parte con i 100 ...Ceccon vince i 50 dorso nuotando in 24.69. L'azzurro batte il greco Christou in 24.92 e il ...

Nuoto, Thomas Ceccon vince i 100 dorso al Trofeo Settecolli 2023! Christou sconfitto OA Sport

Ottime sensazioni per Thomas Ceccon al Settecolli di Roma. Nella piscina del Foro Italico il ventiduenne nato a Thiene è riuscito a portare a casa sia i 100 che i 50 dorso, confermando una condizione ...Calato il sipario sulla seconda giornata di Finale dell'edizione 2023 del Trofeo Settecolli. Nella piscina del Foro Italico, lo spettacolo non è mancato e in casa Italia segnali importanti ci sono sta ...