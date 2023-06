Nuoto | super Sara Franceschi al Settecolli | record italiano nei 200 misti a Roma!

(Di domenica 25 giugno 2023) Guardarsi allo specchio e non riconoscersi. Le sofferenze di un tempo hanno lasciato spazio ai sorrisi del presente.ha dato conferma della sua crescita costante e in una specialità complicata come i 200si è andata a prendere la vittoria nella Finale A del Trofeodicon un tempo di primo livello. Il parterre di avversarie richiedeva una prestazione, considerando la forte olandese Marrit Steenbergen. Ebbene,ha saputo interpretare alla perfezione la gara: passaggio controllato nel delfino in 28.80 e poi ad aprire il gas nelle sue frazioni migliori (dorso da 33.30 e rana da 36.80). Nello stile libero un arrivo allo sprint nel quale la toscana ha stretto i denti, toccando la piastra davanti a Steenbergen con il crono di ...

Guardarsi allo specchio e non riconoscersi. Le sofferenze di un tempo hanno lasciato spazio ai sorrisi del presente. Sara Franceschi ha dato conferma della sua crescita costante e in una specialità co