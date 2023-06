Numerosi gli appuntamenti targati Sannio Consorzio Tutela Vini

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiin programma in questa settimana per il. Si parte da Milano, con una Masterclass promossa da AIS Milano econVesuvio eVita Salernum Vites. Un viaggio attraverso le colline del, i suoli vulcanici del Vesuvio e la Costa di Amalfi e del Cilento, condotto dal relatore Ais Guido Invernizzi e dal direttore dei Consorzi dicampani Nicola Matarrazzo. Nel bicchiere novebianchi da varietà autoctone. Per ilin degustazione ...

Ancora una volta la varietà e qualità dell'offerta degli stand ha incontrato il gusto e l'approvazione deivisitatori. Un evento a cuiespositori tornano ogni anno con entusiasmo dato la ...... prima di tenere un rapporto allo stato maggiore, aveva invece radunato a parteufficiali di ... anzi soldati e cosacchi assistettero impassibili al pestaggio dipoliziotti. Il culmine fu ......dico - conduttori, a partire dall'ultimo presentatore del Festival di Sanremo Amadeus, romagnolo di nascita (nato a Ravenna), poi Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Traartisti ...

Caorle, numerosi gli appuntamenti proposti a residenti e turisti durante tutta l'estate TGR Veneto

Anche se ormai è divenuto uno slogan banale, è proprio il caso di dirlo: “R-estate a Bari!”. Nei prossimi tre mesi infatti gli eventi non andranno in vacanza, ma ...Gli Incognito sono uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo. Nati in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean-Paul “Bluey” Maunick, gli Incognito sono una formazione in conti ...