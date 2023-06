Notte di terrore a Giugliano | prima la rissa poi la vendetta con coltellate e spari

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 25 giugno 2023)una lite, iniziata per motivi ancora da chiarire, poi sono spuntate le lame e le armi. A, ieri sera l’angolo tra via Roma e Corso Campano si è trasformato in un campo di battaglia dove a fronteggiarsi, secondo indiscrezioni, sarebbero stati figli e nipoti di esponenti della mala locale., lite in centro: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.