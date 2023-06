“Non voglio mentirvi” Giaele De Donà | via ogni maschera | confessa dopo una lunga riflessione

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 giugno 2023) Il Grande Fratello Vip l’ha fatta conoscere al pubblico italiano, ma ora perDeil momento è difficile. Il suo cammino all’interno del reality è stato caratterizzato da alcuni problemi. Il più grande ha riguardato il rapporto con il marito Bradford Beck. Gli atteggiamenti della modella con gli altri coinquilini, infatti, hanno infastidito parecchio l’imprenditore americano. Soprattutto certe ‘carinerie’ con Antonino Spinalbese… OvviamenteDesi è fatta apprezzare anche per altro, come ad esempio il bel legame creato con Oriana Marzoli. A quest’ultima Sofia hato: “Sono più legata a te che a tante mie amiche fuori”. Tornando al rapporto col marito, l’uomo le ha scritto anche una lettera in cui manifestava il suo dissenso per i suoi comportamenti. Una volta uscita dalla ...