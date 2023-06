“Non sapete cosa mi ha fatto” Antonella Fiordelisi | il racconto choc su Edoardo Donnamaria | “Sto male…”

(Di domenica 25 giugno 2023)contro. L’ex gieffina si è scagliata contro quello che disembra il suo ex. Ma si sono lasciati davvero? Nessuno ancora lo capisce con certezza. L’unicache sembra chiara è che l’ex schermitrice è nera con il cantante romano. Tutto è nato dopo un bacio su un palco. Qualcuno infatti ricorderà cheè stato invitato sul palco di Rtl per il suo pezzo estivo (scritto e dedicato ad). Al termine il ragazzo ha dichiarato che il brano è stato composto proprio per, che era appena entrata sul palco. I due sembrano imbarazzati ma felici. E invece no. >> “L’ho denunciato, ha superato il limite”.è furiosa ...

Di certoè uno che si mette in cattedra, come emerge dalle sue parole in proposito: "Comesono un autodidatta, quindiè che ho una grande preparazione teorica. Il mio lavoro è più un'...Il 30 giugno, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 6 dicembre 2023: in questo momento è probabile chetraete gioia dal lavoro che state facendocosa fare. Prima di ...Che lanciava il seguente allarme: "Loche amplieranno la cava di Rondissone (in località ... Fa poi un passaggio sui volumi estraibili: "dobbiamo dimenticare che "volume estraibile"è ...

Harrison Ford: 8 cose che non sai sul celebre attore Cinematographe.it

Ci si domanda: come è possibile che un ministro di Giustizia, ex magistrato, non sappia (o faccia finta di non sapere) che la critica non è altro che l’esercizio del diritto fondamentale, ...Mai nessuno aveva osato sfidarlo in questo modo, non è stato lui a dettare le mosse per risolvere la crisi. È vero che nelle élite civili nessuno ha scelto di unirsi ai ribelli. Ma il potere di Putin ...