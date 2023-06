(Di domenica 25 giugno 2023)è statoper un importo ancora da stabilire per aver ignorato un ordine di fermare un progetto di costruzione non autorizzato in una residenza di suain Brasile. Il giocatore ...

è statoper un importo ancora da stabilire per aver ignorato un ordine di fermare un progetto di costruzione non autorizzato in una residenza di sua proprietà in Brasile. Il giocatore ...Leggi Anche Von der Leyen: Ue contribuirà con 20 milioni al fondo Amazzonia La multa da recordSantos Sr è statodi circa 5 milioni di real brasiliani, equivalenti a quasi un milione ...è statoper un importo ancora da stabilire per aver ignorato un ordine di fermare un progetto di costruzione non autorizzato in una residenza di sua proprietà in Brasile. Il giocatore ...

Neymar multato, non ha fermato i lavori nella sua proprietà - Calcio Agenzia ANSA

Neymar è stato multato per un importo ancora da stabilire per aver ignorato un ordine di fermare un progetto di costruzione non autorizzato in una residenza di sua proprietà in Brasile. (ANSA) ...Il padre di Neymar è stato arrestato dalla polizia. Secondo UOL Esporte Neymar Sr era a casa, nella sua casa di Mangaratiba, comune dello Stato di Rio de ...