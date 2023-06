Newcastle | non solo Tonali | pronta un’offerta anche per Chiesa

Nelle prossime ore l'ex Brescia diventerà un giocatore del, di dubbi ormaice ne sono. Le cifre sul piatto sono monstre, 80 milioni al Milan e circa 8 più bonus al giocatore. E allora ...Commenta per primo La cessione di Sandro Tonali alha inevitabilmente monopolizzato l'attenzione in casa Milan , tra le cifre dell'operazione ... Centrocampista e 'nove'sono però gli unici ......inseriti nelle ultime ore e hanno strappato il sì del vice - campione del mondo e figlio d'arte... Alla finestra ci sono anche Juve e Roma, ma il derby di mercato resta aperto MILAN -, ...

Newcastle, non solo Tonali: Theo Hernandez e Chiesa i nuovi obiettivi Sky Sport

Il d.s. farà risparmiare al Napoli 4 milioni lordi, e dai primi di luglio continuerà il lavoro iniziato da Manna. Ecco tutti i nodi che dovrà sciogliere ...Il mercato è già nel vivo, con importantissime novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio Rom ...