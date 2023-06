Neonata adottata dal vigile del fuoco che l' ha trovata | la moglie | ' Rispetto per la mamma biologica | brava a lasciarla in un rifugio sicuro'

(Di domenica 25 giugno 2023) La storia della piccola Zoey ha fatto il giro del mondo. La bambinadaldelche l'hae che non poteva avere figli ha commosso migliaia di persone. 'Un segno del destino', ...

abbandonata dal vigile del fuoco che l'ha trovata: 'Io e mia moglie la aspettavamo da 10 anni' Partorisce una bambina, poi muore per una grave emorragia: tragedia in ospedale. 'La ... La dal pompiere La storia a lieto fine della piccola Zoey, questo il nome dato alla che oggi ha cinque mesi, è stata raccontata proprio dal vigile del fuoco che l'ha raccolta dalla ...

La storia della piccola Zoey ha fatto il giro del mondo. La bambina adottata dal vigile del fuoco che l'ha trovata e che non poteva avere figli ha commosso migliaia di persone.Quando ha sentito suonare il campanello collegato alla culla a cui affidare neonati non voluti dai genitori in modo anonimo e sicuro, ha pensato a un falso allarme. Erano le due di notte del ...