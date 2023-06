“Nell’ufficio di Prigozhin a San Pietroburgo trovati 44 milioni di euro in contanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Pacchi e pacchi diper un valore di 44di. Li hannogli agenti che sabato, durante il tentativo di raggiungere Mosca da parte del Gruppo Wagner, hanno perquisito l’hotel Trezzini di San, ritenuto l’ufficio di Yevgeny. Le mazzette contenute in scatoloni avevano un valore di 4 miliardi rubli, pari appunto a quasi 44di. A riportarlo è il corrispondente di Fontanka, media russo di giornalismo d’inchiesta. Da dove provenisse il denaro, a chi appartenesse e a cosa fosse destinato non è ancora chiaro, per ora ci sono solo teorie. Il capo del Gruppo Wagner già sabato aveva tuttavia confermato l’informazione diffusa. Secondo quanto riportato da un canale Telegram che funziona da ufficio stampa ...