Negli ultimi 20 anni tagli alla sanità Landini spiazza la sinistra

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 giugno 2023) «20sono statiati 40 miliardipubblica, al ministro della Salute abbiamo detto che vogliamo cambiare strada. È ora di dire basta. Ci siamo stancati. Basta aisulla, alle liste d'attesa infinite,precarietà. È ora di cambiare». L'attacco di Maurizio, segretario della Cgil, viene dal palco allestito in piazza del Popolo tappa finale della manifestazione di ieri a Roma «Insieme per la Costituzione. Articolo 32 Salute diritto fondamentale delle persone e delle comunità». Non c'è dubbio chelapubblica abbia subito deiha ...