L'ex presidente del parcoGiuseppe Antoci , venerdì è tornato a Marzabotto per parlare di ...in seguito alle minacce di morte che ha ricevuto per avere smantellato il sistema dellesui ......in questa circostanza derivano dalle minacce di morte che ha ricevuto per avere smantellato il sistema dellesui fondi europei con cui la mafia si arricchiva... nel comprensorio dei...... ex presidente del parco deie presidente onorario della fondazione Antonino Caponnetto, ...in seguito alle minacce di morte che ha ricevuto per avere smantellato il sistema dellesui ...

Nebrodi, truffe agricole all’Unione europea: chiesti diciannove rinvii a giudizio Gazzetta del Sud

Stralcio dell’operazione “Nebrodi”, udienza preliminare il 7 luglio al Tribunale di Catania. Fari sull’ammissibilità della costituzione dell’Avvocatura dello Stato ...Ecco le dichiarazioni del neo pentito barcellonese Micale depositate dalla Dda per l’appello del maxiprocesso Nebrodi. «I Bontempo Scavo da sempre sulle truffe». «I formali intestatari dei terreni a v ...