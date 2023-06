Nazionale femminile | Gama esclusa dal Mondiale tra le polemiche E scatta la solidarietà delle compagne della Juve

C'è tanta attesa per il prossimo Mondialeche si terrà in Australia dal prossimo 20 luglio in cui ci sarà anche la nostraItaliana . A poco meno di un mese dall'inizio della competizione nella capitale australiana si ......le canottiere Gold e i fondamentali punti in palio per la classifica generale a coloro che si aggiudicheranno questo primo e tanto atteso evento del beach volley. Nel tabellone, ...Nel corso di questa nuova sessione di lavoro le azzurrine parteciperanno ad allenamenti congiunti insieme allaUnder 17della Germania. Si tratterà quindi di una nuova importante ...

Sara Gama è fuori esclusa dai Mondiali La Nazionale femminile licenzia il suo totem la Repubblica

Da Rosucci a Bonansea, da Salvai a Girelli, arrivano messaggi di solidarietà per l'esclusione dalla manifestazione ...Annunciata la lista delle pre-convocazioni al Mondiale Femminile Tramite il proprio canale Twitter ufficiale, la Nazionale Italiana Femminile ha annunciato la lista delle pre-convocate all’ultimo riti ...